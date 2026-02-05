Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde kaybettiği babasının izinden giden Buse, AFAD personeli oldu

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde kaybettiği babasının izinden giden Buse Genç, AFAD personeli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 11:10 Güncelleme: 05.02.2026 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde kaybettiği babasının izinden giden Buse, AFAD personeli oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde kaybettiği babasının izinden giden Buse Genç, AFAD personeli oldu.

        İskenderun ilçesinde yaşayan Buse Genç, 3 yıl önceki depremlere Denizciler Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

        Afeti yara almadan atlatan Genç, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli olan babası Mustafa (57) ve kardeşi Mehmet Emin Çolak'ın (17) birlikte yaşadığı merkez Antakya ilçesindeki evlerine gitti.

        Ailesinin yaşadığı evin yıkıldığını gören Genç, enkazda babasının ve kardeşinin cansız bedenlerini buldu.

        Genç, acısına rağmen babasının enkazda bulduğu montunu giyerek gönüllü olarak arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerine destek verdi.

        Bu süreçte baba mesleğini sürdürme kararı alan Genç, AFAD'ın açtığı ilana başvurarak geçen yıl sözleşmeli personel olarak işe alındı.

        Babasının izinden giden Genç, insanlara yardım ederek depremde kaybettiklerinin acısını hafifletmeye çalışıyor.

        Buse Genç (27), AA muhabirine, deprem günü babasından haber alamayınca göreve gittiğini düşündüğünü ancak enkazda cansız bedenini bulduğunu söyledi.

        Babasının kaldığı yerden devam etmek için onun izinden gitmeye karar verdiğini anlatan Genç, şöyle konuştu:

        "Kesinlikle AFAD personeli olma gibi bir durumum yoktu. Depremin üçüncü gününün sonunda babamın odasını açtığımızda bulduğum şey üniformaları oldu. Birkaç gün sonra o insanlara yardım edip babamın üniformasıyla ısındığımda anladım ki babamın kaldığı yerden devam etmem gerekiyormuş. Ondan sonra benim için hayat yeniden başladı."

        Genç, afetin ardından daha güçlü ve ayakları yere basan biri olduğunu dile getirdi.

        İnsanlara yardım etmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Genç, şunları kaydetti:

        "Her bir insanın hayatına dokunduğumda babamı hatırlıyorum ve daha çok gururlanıyorum ve bu işi daha çok yapmak istiyorum. Babamın kaldığı yerden, bu kurumda daha da ilerlemek istiyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        "Melekleri yok ettiler!"
        "Melekleri yok ettiler!"
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        "Yeni Fed adayımız faiz indiriminden yana"
        "Yeni Fed adayımız faiz indiriminden yana"
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        ABD-İran Umman'da görüşecek

        Benzer Haberler

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Türkiye'nin ilk "kırsal uydu kenti" dep...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Türkiye'nin ilk "kırsal uydu kenti" dep...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremden kaçışı güvenlik kamerasınca k...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremden kaçışı güvenlik kamerasınca k...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Yeni yuvalarına kavuşan depremzedeler g...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Yeni yuvalarına kavuşan depremzedeler g...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde yaşamını yitiren AA muhabiri B...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde yaşamını yitiren AA muhabiri B...
        Depremde 2 kızı can veren acılı anne, evlatlarını kurtarabilmek için son an...
        Depremde 2 kızı can veren acılı anne, evlatlarını kurtarabilmek için son an...
        Emanet aldığı otomobil yanınca ne yapacağını şaşırdı
        Emanet aldığı otomobil yanınca ne yapacağını şaşırdı