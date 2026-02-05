Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Türkiye'nin ilk "kırsal uydu kenti" depremzedeleri güvenli konutlarla buluşturdu

        SALİM TAŞ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde evini kaybeden afetzedeler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Kumlu ilçesinde inşa edilen Türkiye'nin ilk "kırsal uydu kenti"ndeki konutlar sayesinde geleceğe daha güvenli pencerelerden bakıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 11:11 Güncelleme: 05.02.2026 - 11:11
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Türkiye'nin ilk "kırsal uydu kenti" depremzedeleri güvenli konutlarla buluşturdu
        SALİM TAŞ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde evini kaybeden afetzedeler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Kumlu ilçesinde inşa edilen Türkiye'nin ilk "kırsal uydu kenti"ndeki konutlar sayesinde geleceğe daha güvenli pencerelerden bakıyor.

        Kumlu, Reyhanlı ve Antakya ilçelerine bağlı 16 mahallede yıkılan ikametlerin yerine Cumhuriyet Mahallesi'nde Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 692 kırsal afet konutu inşa edildi.

        Altyapı ve peyzaj çalışmalarıyla modern görünüme kavuşturulan kırsal uydu kent, bölgenin çehresini değiştirdi.

        Betonarme ve çelik karkas sistemle yapılan, 100 ila 125 metrekare büyüklüğünde ve 3+1 oturuma sahip müstakil konutlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini kaybeden hak sahipleriyle buluşturuldu.

        Türkiye'de ilk olan ve afet sonrası yerleşim modelleri arasında örnek gösterilen proje, afetzedelerin yeni hayatlarına güvenli yuvalarında başlamasını sağladı.

        - "Devletimizin güçlü iradesiyle atılan adımların sahadaki en somut karşılığı"

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, depremlerin ardından yürütülen imar sürecinin kırsal yaşamı yerinde korumayı esas aldığını söyledi.

        Kırsal uydu kent modelinde sosyal doku ve komşuluk ilişkilerinin de gözetildiğini belirten Masatlı, şöyle konuştu:

        "Bu alanda hemşehrilerimizin güvenli ve konforlu evlerinde hayatlarına yeniden başladığını görmek, çocuk seslerinin yükseldiğine, komşuluk bağlarının güçlendiğine şahit olmak bizler için büyük mutluluk, derin onur ve haklı gurur kaynağıdır. Hatay'ımızda yaşamın yeniden filizlenmesi, devletimizin güçlü iradesiyle atılan adımların sahadaki en somut karşılığıdır."

        - "Evim çok güzel, geniş ve rahat"

        Yeni konutuna yerleşenlerden 59 yaşındaki Ahmet Seraslan, Reyhanlı ilçesindeki evinin 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldığını söyledi.

        Bir süre konteyner kentte kaldıktan sonra yuvasına kavuştuğunu dile getiren Seraslan, "Evim çok güzel, geniş ve rahat. Devletimiz sağ olsun. Daha önce oturduğum ev derme çatmaydı, üzeri kiremitti, temeli yoktu. Şimdiki evim sağlam, her tarafı çok güzel." dedi.

        Eşi Emine Seraslan da yeni evlerinin eskisiyle kıyaslanamayacak kadar iyi olduğunu belirterek, "Bütün odalar iç içe, önceki evimin mutfağı, lavabosu dışarıdaydı. Şimdi tabii burası daha rahat. Kadınların en güzel ve mutlu olduğu yer evleridir. Ev güzel olursa işinde de yorulmaz." diye konuştu.

        64 yaşındaki Hüseyin Irmak da konutunun güzelliğinin beklentisinin üstünde olduğunu vurgulayarak, "Devletimiz bize ev yaptı. Böyle bir evi kendim yapamazdım. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

