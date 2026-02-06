Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'da temaslarda bulundu

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 14:31 Güncelleme: 06.02.2026 - 14:31
        Özdağ, ziyaretleri kapsamında, Kurtuluş Caddesi'ni gezdi, Habib-i Neccar Camisi'nde cuma namazı kıldı.

        Kemal Paşa Caddesi'ne de giden Özdağ, burada vatandaşlarla sohbet etti.

        Özdağ, aynı caddedeki ayakkabıcılar ile Uzun Çarşı esnafının taşındığı geçici prefabrik çarşılara da ziyarette bulundu.

        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, burada esnafla görüştü.

