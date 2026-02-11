Hatay'da otogarda bulunan 100 kilogram bozulmuş kabak tatlısı imha edildi

Canlı
        Hatay Haberleri

        Hatay'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan denetimde bulunan 100 kilogram bozulmuş kabak tatlısı imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 13:45 Güncelleme: 11.02.2026 - 13:45
        Hatay'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan denetimde bulunan 100 kilogram bozulmuş kabak tatlısı imha edildi.

        Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince Antakya ilçesindeki otogarda denetim yapıldı.

        Denetimde bulunan ve sahibi belirlenemeyen 100 kilogram kabak tatlısının bozulduğu belirlendi.

        Ürün, gıda mühendislerinin gözetiminde imha edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

