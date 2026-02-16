Canlı
        Hatay Haberleri

        Samandağ ilçesinde kıyı şeridinde temizlik yapıldı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde kıyı şeridinde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        16.02.2026 - 16:57
        Samandağ ilçesinde kıyı şeridinde temizlik yapıldı
        Hatay'ın Samandağ ilçesinde kıyı şeridinde temizlik çalışması gerçekleştirildi.


        Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Asi Nehri ile Akdeniz'in birleştiği kıyı şeridinde temizlik yaptı.

        Ekipler, topladıkları atıkları bölgeden uzaklaştırdı.

