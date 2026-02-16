Samandağ ilçesinde kıyı şeridinde temizlik yapıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kıyı şeridinde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Asi Nehri ile Akdeniz'in birleştiği kıyı şeridinde temizlik yaptı. Ekipler, topladıkları atıkları bölgeden uzaklaştırdı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.