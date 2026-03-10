Hatay'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.



İbrahim O. yönetimindeki 31 NE 013 plakalı motosiklet, Esentepe Mahallesi'nde Burak P. idaresindeki 31 ARD 179 plakalı motosikletle çarpıştı.



Park halindeki bir otomobilin de hasar aldığı kazada sürücüler ile yolcu Batuhan T. yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Öte yandan, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

