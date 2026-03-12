Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da devlet korumasındaki çocuklar şehitliği ziyaret etti

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde devlet koruması altındaki çocuklar şehitlik ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 16:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da devlet korumasındaki çocuklar şehitliği ziyaret etti

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde devlet koruması altındaki çocuklar şehitlik ziyaretinde bulundu.

        Karaağaç Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Mehmet Akyol, kurum personeli ve koruma altındaki çocuklar, şehit kabirlerini ziyaret ederek dua etti, karanfil bıraktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Altın katliamı iddiasında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi!
        Altın katliamı iddiasında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Zafer Ergin'in tedavisi sürüyor
        Zafer Ergin'in tedavisi sürüyor
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar

        Benzer Haberler

        Yakıt yüklü tankerin portakal bahçesine uçtuğu anlar araç kamerasında
        Yakıt yüklü tankerin portakal bahçesine uçtuğu anlar araç kamerasında
        Hatay'daki "Yayladağı Gümrük Kapısı Genişleme ve Modernizasyon Projesi" dev...
        Hatay'daki "Yayladağı Gümrük Kapısı Genişleme ve Modernizasyon Projesi" dev...
        "Yol verme" tartışmasında üç çocuk babasını öldüren firari 2 şahıs yakaland...
        "Yol verme" tartışmasında üç çocuk babasını öldüren firari 2 şahıs yakaland...
        Motosikletle gelip, borçlusunun evine kurşun yağdırdı
        Motosikletle gelip, borçlusunun evine kurşun yağdırdı
        Ramazan ayında zam yapmayan fırıncı ekmeği ve pideyi 10 TL'den satıyor
        Ramazan ayında zam yapmayan fırıncı ekmeği ve pideyi 10 TL'den satıyor
        Merhametiyle Türkiye'ye örnek olan 80 yaşındaki anne ve ömrünü adadığı 61 y...
        Merhametiyle Türkiye'ye örnek olan 80 yaşındaki anne ve ömrünü adadığı 61 y...