Hatay'da şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde şiddetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Giriş: 15.03.2026 - 20:58 Güncelleme:
İlçede etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.
Bir süre sonra sağanakla birlikte şiddetli rüzgar da etkili oldu.
Olumsuz hava şartları nedeniyle sürücüler ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri