Hatay'da derede boğulan 4 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düştüğü derede boğulan 4 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi. Tanışma Mahallesi'nde dün evinin yakınında oyun oynarken düştüğü derede boğulan Abdullah Bayrakdar'ın cenazesi, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Bayrakdar'ın cenazesi, Tanışma Mahallesi'ndeki mezarlıkta kılınan namazın ardından defnedildi. Cenaze namazına, Bayrakdar'ın ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

