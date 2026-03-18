        Özbekistan Cumhuriyeti, Nevruz Bayramı'nda Hataylı afetzedeleri misafir edecek

        Özbekistan Cumhuriyeti, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da, öksüz ve yetim çocukların da yer aldığı 160 afetzedeyi Nevruz Bayramı dolayısıyla misafir edecek.

        Giriş: 18.03.2026 - 21:00 Güncelleme:
        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yayımladığı mesajında, Arsuz Özbek Mahallesi'ne inşa edilen deprem konutlarında yaşayan afetzedeler ile Valiliğin "Yüreğimizdeki Işık Projesi" kapsamında desteklenen öksüz ve yetim çocukların yer aldığı 160 kişilik kafilenin Özbekistan'a gideceklerini açıkladı.

        Masatlı, mesajında şunları kaydetti:

        "İnanıyoruz ki bu ziyaret, Türkiye ile Özbekistan arasındaki dostluğu daha da pekiştirecek, gönül coğrafyamızdaki birliğin ve beraberliğin daha güçlü şekilde hissedilmesine vesile olacaktır. Hataylı hemşehrimizin Özbekistan'da göreceği hüsnükabul, milletlerimiz arasındaki muhabbetin ve kardeşliğin yeni bir tezahürü olacaktır. Bu nazik davet, yalnızca bir misafirperverlik örneği değil aynı zamanda Türk dünyasının dayanışma ruhunu ve zor zamanlarda kenetlenen kardeşlik bağlarını gösteren çok kıymetli bir vefa tablosudur. Hatay'ımız kendisine uzanan dost elini aslan unutmayan kadim bir şehirdir."

        Masatlı, desteklerinden ötürü Hataylılar adına Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e teşekkür etti.

        Mirziyoyev, 29 Ocak'ta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği basın toplantısında Hataylı depremzedeleri ülkesinde misafir edeceklerini açıklamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddete toleransımız yoktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddete toleransımız yoktur
        Almanya Başbakanı: Washington bize danışmadı
        Almanya Başbakanı: Washington bize danışmadı
        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        Laricani suikastının perde arkası
        Laricani suikastının perde arkası
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        Fenerbahçe'den prim haberleri için açıklama!
        Fenerbahçe'den prim haberleri için açıklama!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        18 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        18 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        Benzer Haberler

        Motosikleti sürükleyerek çaldılar, o anlar kamerada (2)
        Motosikleti sürükleyerek çaldılar, o anlar kamerada (2)
        Yazın alarm veren Karaçay Barajı tam kapasiteye ulaştı
        Yazın alarm veren Karaçay Barajı tam kapasiteye ulaştı
        Samandağ'da polis ekipleri trafik denetimi yaptı
        Samandağ'da polis ekipleri trafik denetimi yaptı
        Hatay'daki Karaçay Barajı'nda su seviyesi yüzde 97'ye yükseldi
        Hatay'daki Karaçay Barajı'nda su seviyesi yüzde 97'ye yükseldi
        Hatay'da derede boğulan 4 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi
        Hatay'da derede boğulan 4 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi
        Dereye düşerek can veren evladını defneden acılı baba: "En son baktığımda d...
        Dereye düşerek can veren evladını defneden acılı baba: "En son baktığımda d...