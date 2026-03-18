Özbekistan Cumhuriyeti, Nevruz Bayramı'nda Hataylı afetzedeleri misafir edecek

Özbekistan Cumhuriyeti, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da, öksüz ve yetim çocukların da yer aldığı 160 afetzedeyi Nevruz Bayramı dolayısıyla misafir edecek.



Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yayımladığı mesajında, Arsuz Özbek Mahallesi'ne inşa edilen deprem konutlarında yaşayan afetzedeler ile Valiliğin "Yüreğimizdeki Işık Projesi" kapsamında desteklenen öksüz ve yetim çocukların yer aldığı 160 kişilik kafilenin Özbekistan'a gideceklerini açıkladı.



Masatlı, mesajında şunları kaydetti:



"İnanıyoruz ki bu ziyaret, Türkiye ile Özbekistan arasındaki dostluğu daha da pekiştirecek, gönül coğrafyamızdaki birliğin ve beraberliğin daha güçlü şekilde hissedilmesine vesile olacaktır. Hataylı hemşehrimizin Özbekistan'da göreceği hüsnükabul, milletlerimiz arasındaki muhabbetin ve kardeşliğin yeni bir tezahürü olacaktır. Bu nazik davet, yalnızca bir misafirperverlik örneği değil aynı zamanda Türk dünyasının dayanışma ruhunu ve zor zamanlarda kenetlenen kardeşlik bağlarını gösteren çok kıymetli bir vefa tablosudur. Hatay'ımız kendisine uzanan dost elini aslan unutmayan kadim bir şehirdir."



Masatlı, desteklerinden ötürü Hataylılar adına Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e teşekkür etti.



Mirziyoyev, 29 Ocak'ta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği basın toplantısında Hataylı depremzedeleri ülkesinde misafir edeceklerini açıklamıştı.

