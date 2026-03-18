Hatay'daki Karaçay Barajı'nda su seviyesi yüzde 97'ye yükseldi

Hatay'da içme suyu şebekelerini besleyen Karaçay Barajı'nın doluluk oranı, mevsim yağışları sayesinde yüzde 97'ye ulaştı.



Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl hazirandan itibaren su miktarı azalan barajın doluluk oranı, son 3 aydaki yağışlarla yüzde 97 seviyesine geldi.



Su tutma kapasitesi 57,2 milyon metreküp civarında olan barajda, 1,5 yıllık içme ve kullanma suyu depolandı.



Barajdaki fazla su ise kontrollü şekilde tahliye edildi.

