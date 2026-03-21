Hatay'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 22 kişi yaralandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Keskincik Mahallesi'nde iki aile arasında çocuklar yüzünden tartışma çıktı.



Tartışma ailelerin yakınlarının da katılımıyla silah, bıçak, taş ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüştü.



Kavgada 1'i kadın 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Yaralıların tedavisi sürüyor.



Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

