Hatay'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 22 kişi yaralandı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Giriş: 21.03.2026 - 01:48
Alınan bilgiye göre, Keskincik Mahallesi'nde iki aile arasında çocuklar yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma ailelerin yakınlarının da katılımıyla silah, bıçak, taş ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada 1'i kadın 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Yaralıların tedavisi sürüyor.
Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri