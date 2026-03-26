        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da kapkaç yöntemiyle kadının kolyesini çalan zanlı tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kadının boynundaki altın kolyeyi kapkaç yöntemiyle çalan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 10:42 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Mart'ta Barbaros Mahallesi'nde, yolda yürüyen Z.K'nin boynundaki altın kolyenin yanına yaklaşan bir kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler çalışma kapsamında olay anının bir araç kamerasınca kaydedildiğini belirledi.

        Görüntülerden kimliği ve adresi tespit edilen şüpheli T.Y. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Öte yandan çalınan kolye sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Atlas Çağlayan cinayetinde iddianame!
        Twitter (X) çöktü mü?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Kaldırımdaki yıldıza protesto
        "Dünyanın enerji güvenlik ağı çöküyor"
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        WSJ: ABD iki İranlı ismi hedef listesinden çıkardı
        Altın için petrole bakın
        "Trump savaşa hızlıca son vermek istiyor"
        Uyuşturucu soruşturması! 14 kişi adliyede
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Maduro'nun yasal mücadelesindeki kilit isimler
        "Siyah şapkalı hacker" yakalandı
        "Moralim bozuk, konuşmayalım"
        İyiden iyiye koptu
        'Evlilik' sinyali
        Hatay'da ikinci kez düzenlenecek robot yarışmasına 1540 takım başvurdu
        Otomobille çarpışan motosikletli havada takla attı
        Yolda yürüyen kadının boynundaki kolyesini gasbeden şüpheli tutuklandı
        Kırılan bardak tartışmasında "Beni müşterilerin yanında rezil ediyorsun, be...
        Kaldırımda yürüyen kadının boynundaki kolyeyi çalarak kaçtı
        Depremin izlerinin silindiği kentte, 1540 takım, robot yarışmasında derece...
