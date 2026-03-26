Hatay'da kapkaç yöntemiyle kadının kolyesini çalan zanlı tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kadının boynundaki altın kolyeyi kapkaç yöntemiyle çalan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Mart'ta Barbaros Mahallesi'nde, yolda yürüyen Z.K'nin boynundaki altın kolyenin yanına yaklaşan bir kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler çalışma kapsamında olay anının bir araç kamerasınca kaydedildiğini belirledi. Görüntülerden kimliği ve adresi tespit edilen şüpheli T.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Öte yandan çalınan kolye sahibine teslim edildi.

