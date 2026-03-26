Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kırmızı ışıkta geçen otomobilin motosikletle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. İbrahim Karaoğlan Caddesi'ndeki kavşakta plakaları öğrenilemeyen H.B'nin kullandığı otomobil ile E.A. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada sürücüler ve otomobildeki A.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, kırmızı ışıkta geçen otomobilin motosikletle çarpışması yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.