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"Yörük Ana", Barış Pınarı Harekatı’ndaki askerlere de kurban kesmek istiyor Afrin’e yönelik Zeytin ...

İHA

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Afrin'den terör örgütlerini temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda operasyona giden askerler için kurban kesen "Yörük Ana" Döndü Deveci, bu kez de Barış Pınarı Harekatı'na giden Mehmetçik için kurban kesmek istiyor.

"Yörük Ana", Barış Pınarı Harekatı’ndaki askerlere de kurban kesmek istiyor Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı gün çadırından çıkarak, operasyona giden askerlere kurban kesip alınlarına kanı sürerek, harekatın simgelerinden biri haline gelen Döndü Deveci, Barış Pınarı Harekatı’na giden Mehmetçiklerle de bir araya gelip kurban kesmeyi istiyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Afrin'den terör örgütlerini temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda operasyona giden askerler için kurban kesen "Yörük Ana" Döndü Deveci, bu kez de Barış Pınarı Harekatı’na giden Mehmetçik için kurban kesmek istiyor.
Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı gün çadırından çıkarak, operasyona giden askerlere kurban kesip alınlarına kurban kanı sürerek, harekatın simgelerinden biri haline gelen Döndü Deveci, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Askerlerimizin yanına gidip orada kurban kesmek istiyorum” dedi.
Harekata destek veren Deveci, “Devletimize, milletimize, Mehmetçiklerimize, kurban olduğum Allah’ım kolaylıklar versin. Askerimizin ayaklarına taş değmesin. İnşallah sağ salim alırlar vururlar geri döner gelirler. Askerimiz olmazsa bizler nerelere gideriz. Bizi askerlerimiz koruyor. Allah başımızdan eksik etmesin askerlerimizi, devletimizi, milletimizi. Beni oraya götüren olsa bir koyun alır giderim ve keserim onlara yerler. İnşallah da giderim içimden çok geliyor gitmek. Allah inşallah kısmet eder gidip askerlerimizi görmeyi. Çok heves ediyorum gidebilmek için ama bilmiyorum nasıl gideceğim” diye konuştu.

HATAY

11 Ekim 2019 Cuma

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