Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor Toysal: "Tek amacımız Adana Demirspor maçını kazanmak" Hatayspor’dan Barış Pınarı Harekatı’na destek

TFF 1. Lig takımlarından Hatayspor’un Teknik Direktörü Bayram Toysal, Adana Demirspor maçının stratejisi yoğun, iki takımın da kazanmak isteyeceği bir maç olacağını söyledi. Hatayspor’lu futbolcular ve teknik heyet Türk Bayrağı ve asker selamı ile Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan askerlere destek verdi.

Hatayspor, Cumartesi günü kendi evinde oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarını Osman Çalğın Tesisleri’nde devam ediyor. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirildi. Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, tek amaçlarının Adana Demirspor maçını kazanmak olduğunu söyledi. Karakterli ve kaliteli bir kadroya sahip olduklarını belirten Toysal, "Geçen seneki playoff maçından sonra Hatayspor ile Adana Demirspor maçları da ayrı bir önem arz etmeye başladı. Doğal olarak stratejisi yoğun, çok önem arz eden bir maç oynayacağız. İki takımın da kazanmak isteyeceği bir maç. Dengeli bir oyun olacak ama biz istiyoruz ki mücadele gücümüzü biraz daha yukarı çıkarıp Adana Demirspor maçından istediğimiz puanları almak. Tek amacımız bu, inşallah başaracağız. Çok karakterli ve kaliteli bir kadroya sahibiz. İnanıyorum ki bütün futbolcu kardeşlerimiz bu sorumluluğun bilincinde. Adana Demirspor maçını çok üst düzey bir performansla beraber lehimize çevireceklerine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili de düşüncelerini belirten Toysal, "Çok stratejik bir konumda olmamız bizi sürekli bu tarz olayların içine çekmiştir. Ama inanıyorum ki bu olaydan sonra da Türk Milleti’nin, Türk Ordusu’nun neler yapabileceğini tüm dünyaya göstereceğiz. Allah cephedeki askerlerimize zeval vermesin" ifadelerine yer verdi.



Kubilay Sönmez: "Şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz"

Hatayspor futbolcularından Kubilay Sönmez ise en üst seviyede çalışmalara devam ettiklerini ve şampiyonluğa ulaşmak istediklerini belirterek, "Geçen seneden kalma bir playoff maçı vardı, onları elemiştik. Artık orası kapandı, burada yeni bir sayfa açtık. Şampiyonluğa oynayan iki takımdan biri. Biz şu an en yukarıdayız ve devam etmek istiyoruz. Yeni hocamız geldi ve çalışmalara başladık. Yeni bir hava yeni bir değişim. Umarım iyi olur, biz en üst seviyede çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz. Tüm inancımızla şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz tabi bu maç maç. Bu maçı da kazanıp yolumuza devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.



"Yüreğimiz Mehmetçik ile birlikte"

Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan askerlerin sağ salim ülkemize dönmelerini beklediklerini belirten Sönmez, "Askerlerimiz, Suriye topraklarında şu an ve bizim için savaşıyorlar. Onlarında sağ salim ülkemize dönmesini bekliyoruz. Allah onların ayağına taş değdirmesin. Ülkemizi korumak için her şeyi yapıyorlar, teşekkür ediyoruz, yüreğimiz hep onlarla birlikte" değerlendirmesini yaptı.

Hataysporlu futbolcular, antrenmanda Adana Demirspor maçı öncesinde Türk Bayrağı ile asker selamı vererek Suriye’nin Kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı'na ve Mehmetçiğe destek verdi.

