Hatay'da 2 hektar orman ve makilik alan yandı

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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan yangında 2 hektar orman ve makilik alan tahrip oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çaksına Mahallesi'nde bulunan ormanlık arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla ormana yayıldı. Yangına 3 helikopter, 10 arazöz, 5 su tankı, çok sayıda itfaiye eri müdahalede bulundu.

Yangında 1 hektarlık ormanlık alan, 1 hektarlık makilik alan zarar görürken, alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

HATAY 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:16

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