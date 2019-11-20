Hatay'a şehit ateşi düştü

BARTIN'da eğitim dalışında şehit olan Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı personeli Astsubay Hakan Karataş´ın (34) Hatay'ın Erzin ilçesindeki babaevine ateş düştü.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Amasra Tarlaağzı Limanı Mağaralar mevkiinde meydana geldi. DEGAK-03 Tim Komutanı Astsubay Hakan Karataş, dün 2 uzman erbaş ile birlikte eğitim dalışı için denize daldı. İki uzman erbaş su yüzüne çıkarken Hakan Karataş çıkmadı. Bunun üzerine 36 kişilik dalgıç ekibi ile arama çalışmaları başlatıldı. Hakan Karataş´ın cansız bedeni bu sabah saatlerinde Mağaralar bölgesinde bulundu.

BABAEVİ BAYRAKLARLA DONATILDI

Evli ve 1 çocuk babası olan babası Astsubay Hakan Karataş'ın acı haberi Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi'ndeki ailesine bildirildi. 2 kardeşi bulunan şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Sokağa taziye çadırı kuruldu. Şehidin anne ve babasının Bartın'a gittikleri öğrenildi. Şehidin cenazesi, yarın Erzin'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.



HATAY 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:32

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.