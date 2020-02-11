İskenderun'a 19 yıl sonra kar yağdı

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Hatay’ın İskenderun ilçesine 19 yıl sonra kar yağdı.

İskenderun ilçesine 19 yıl sonra kar yağdı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışını vatandaşlar sevinçle karşıladı. İskenderun’a ilk kez kar yağdığını görenler heyecanlarını gizleyemedi. İskenderun’un yüksek kesimlerine ve Belen ilçesinde de kar yağışı etkili oluyor.

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