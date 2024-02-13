Hatay'da elektrikli ısıtıcıya gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde elektrikli ısıtıcıya gizlenmiş 1 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde elektrikli ısıtıcıya gizlenmiş 1 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akasya Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği kişiyi durdurdu.
Ekipler, şüphelinin elindeki kutuyu narkotik köpeği yardımıyla kontrol etti.
Kutudaki elektrikli ısıtıcı içerisine gizlenmiş 1 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, sevt edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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