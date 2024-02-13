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        Hatay'da horoz dövüştüren 36 kişiye 242 bin 193 lira ceza

        Hatay'ın Erzin ilçesinde horoz dövüştürdüğü tespit edilen 36 kişiye 242 bin 193 lira idari ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 10:11 Güncelleme: 13.02.2024 - 10:26
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        Hatay'da horoz dövüştüren 36 kişiye 242 bin 193 lira ceza
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde horoz dövüştürdüğü tespit edilen 36 kişiye 242 bin 193 lira idari ceza uygulandı.

        Başlamış Mahallesi'ndeki bir çiftlikte horoz dövüşü yapıldığını tespit eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adrese baskın düzenledi.

        Ekipler çiftlikte, 6 dövüş horozu buldu.

        Operasyonda 3 hayvan sahibine 43 bin 296 lira, bahis oynayan 30 kişiye 192 bin 750 lira ve 3 araç sürücüsüne 6 bin 147 lira idari ceza uygulandı.

        Horozlar, Erzin Belediyesi ekiplerine teslim edildi, çiftlik sahibi 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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