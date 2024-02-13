Hatay'da horoz dövüştüren 36 kişiye 242 bin 193 lira ceza

Operasyonda 3 hayvan sahibine 43 bin 296 lira, bahis oynayan 30 kişiye 192 bin 750 lira ve 3 araç sürücüsüne 6 bin 147 lira idari ceza uygulandı.

Başlamış Mahallesi'ndeki bir çiftlikte horoz dövüşü yapıldığını tespit eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adrese baskın düzenledi.

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