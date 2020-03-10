Beş santimlik kesiden kalp kapağı değişti

İskenderun Gelişim Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi’nde, minimal invaziv yöntemle kalp kapağı ameliyatı gerçekleştirilen 47 yaşındaki Önder Kuşçu, sağlığına kavuştu.

Kalp yetmezliği bulunan Kuşçu, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları Doç. Dr. Çetin Murat Songur ve Op. Dr. İsmail Körk tarafından, göğüs kafesi açılmadan ameliyat edildi. Kalp hastalığından kurtulmanın sevincini yaşayan Önder Kuşçu, "Bu yaşıma kadar kalple ilgili bir sıkıntım olmadı. Sporla da uğraşıyorum. Sadece birkaç gün önce göğüs kafesimde bir sızı hissettim ve kardiyoloğa başvurdum. Muayene sonucunda ameliyat olmam gerektiği söylendi ve bunun üzerine doktorum Murat Bey’e geldim ve ameliyat olmaya karar verdim. Çok şükür bir problemim yok ve normal hayatıma döndüm" dedi.

Meme altından beş santimlik kesiyle gerçekleştirdikleri ameliyat hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Çetin Murat Songur, "Küçük kesiden mitral kapak müdahalesi sonrası hastamız, hiçbir sıkıntı yaşamadan üç gün sonra hayatına devam etti. Kalp cerrahisinde artık birçok ameliyat çok küçük kesilerle yapılıyor. Beş santimlik kesiyle gerçekleştirdiğimiz ameliyatta, kamera desteğiyle kalbin görüntüsünü monitöre alarak, cerrahi işlemi yapabiliyoruz. Böylelikle tüm göğüs kafesini açmadan, kamera desteğiyle bu ameliyatları gerçekleştirebiliyoruz. Bu yöntem sayesinde hastalar daha az ağrı hissederek, kısa sürede sosyal hayatına dönebiliyor, akciğer sıkıntıları kalmıyor ve enfeksiyon riski azalıyor" diye konuştu.

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