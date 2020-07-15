Hatay'da yağma ve kasten adam öldürmeye teşebbüsten 2 kişi tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yağma ve kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlarından 2 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, 7 Mayıs 2020 tarihinde Kırıkhan ilçesinde Ö.D. isimli şahıs 155'i arayarak kendi evinde dövüldüğünü ve bir miktar parasının alındığını bildirdi. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmasına rağmen yapılan müdahalelere rağmen 23 Mayıs 2020 günü hastanede vefat etti. Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaralı şahsın ilk ifadesinden hareketle çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda eşkâle uyan 3 kişiden H.A. ve M.A. ikametinde gözaltına alındı. H.A. polise vermiş olduğu ifadesinde F.A. isimli şahısla birlikte suçu işlediğini itiraf etti. F.A. isimli şahıs başka bir suçtan dolayı cezaevinde tutuklu olduğu için yakalanan H.A. ile M.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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