Mehmetçik engellileri sevindirdi Şırnak’ta görev yapan Mehmetçiklerden Kırıkhan Engelliler Derneği’ne 12 adet tekerlekli sandalye

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mehmetçik engellileri sevindirdi Şırnak’ta görev yapan Mehmetçiklerden Kırıkhan Engelliler Derneği’ne 12 adet tekerlekli sandalye

İHA

Şırnak'ta görev yapan Mehmetçikler tarafından Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan engelliler derneğine 12 tekerlekli sandalye bağışı yapıldı.

Mehmetçik engellileri sevindirdi Şırnak’ta görev yapan Mehmetçiklerden Kırıkhan Engelliler Derneği’ne 12 adet tekerlekli sandalye

Şırnak’ta görev yapan Mehmetçikler tarafından Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bulunan engelliler derneğine 12 tekerlekli sandalye bağışı yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu Mehmetçikler, Kurban Bayramı öncesinde engellileri sevindirdi. Şırnak’ta görev yapan Mehmetçikler, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bulunan engelliler derneğine 12 adet tekerlekli sandalye bağışı yaptı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kırıkhan Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Kayışkanat, “Beni en çok duygulandıran uzman arkadaşlarımızın yapmış oldukları bağış oldu. Sık sık irtibat kuruyorduk arkadaşlarımızla. Göreve gidip geldiklerinde görüşüyorduk. Aralarında topladıkları paralarla Kırıkhan da bulunan engelli arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladılar. Bende buradan dernek başkanı olarak bize bu bağışı yapan uzman arkadaşlarımıza şükranlarımız sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mezarlıkta korkutan yangın Hatay'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
YEREL HABERLER Mezarlıkta korkutan yangın Hatay'da çıkan yangın ...
Esnafın Covid testi pozitif çıktı, semt pazarının bir bölümü kapatıldı Kırıkhan Belediyesi ekipleri, semt pazarında dezenfeksiyon çalışması yaptı
YEREL HABERLER Esnafın Covid testi pozitif çıktı, semt pazarının bir ...
Suudi Arabistan'da beşizleri olan aile Hatay’da Huyluoğlu ailesi, korona virüs salgını dolayısıyla Suudi Arabistan’da kimlik çıkartamadıkları 2'si kız beşizleriyle Türkiye'ye getirildi Huyluoğlu ailesi, 6 çocuğuyla Hatay’daki ana ocağına kavuşmanın sevincini yaşıyor Hüseyin Huyluoğlu: "Şu anda iyiyiz, devletimizden, milletimizden Allah razı olsun" Merve Huyluoğlu: "Çok heyecan verici güzel bir duygu, anlatılmaz yaşanır diyebilirim"
YEREL HABERLER Suudi Arabistan'da beşizleri olan aile ...
İHH Suriye´deki savaş mağdurları için kurbanlık alımlarını tamamladı
YEREL HABERLER İHH Suriye´deki savaş mağdurları için kurbanlık ...
Hatay’da orman yangını
YEREL HABERLER Hatay’da orman yangını
Yatak odasından çok sayıda ruhsatsız tabanca ve mermi çıktı
YEREL HABERLER Yatak odasından çok sayıda ruhsatsız tabanca ve mermi ...
Dörtyol’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Dörtyol’da uyuşturucu operasyonu
Samandağ’da buldukları parayı polis eşliğinde sahibine teslim etiler
YEREL HABERLER Samandağ’da buldukları parayı polis eşliğinde ...
Samandağ’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Samandağ’da uyuşturucu operasyonu
AK Parti Hatay Milletvekili Şanverdi’nin Covid testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER AK Parti Hatay Milletvekili Şanverdi’nin Covid testi ...
Hatay'da telefon dolandırıcısı 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Hatay'da telefon dolandırıcısı 4 kişi tutuklandı
İskenderun Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu protokolü imzalandı
YEREL HABERLER İskenderun Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu protokolü ...
Telefon hırsızları kamerada Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki GSM bayisine girerek 20 adet cep telefonu çalan 4 hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Telefon hırsızları kamerada Hatay'ın Kırıkhan ...
Elindeki çantalardan 11 kilo takoz esrar çıktı
YEREL HABERLER Elindeki çantalardan 11 kilo takoz esrar çıktı
Şüpheli şahsın çantalarından 11,5 kilo uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli şahsın çantalarından 11,5 kilo uyuşturucu ...
Hatay'da 'dört ayaklı inşalar' olarak bilinen kişi trafik kazasında öldü
YEREL HABERLER Hatay'da 'dört ayaklı inşalar' olarak bilinen kişi ...
Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Hatay’da trafik kazası: 7 yaralı
YEREL HABERLER Hatay’da trafik kazası: 7 yaralı
Rip akıntısına kapılan 3 kişi boğulmaktan kurtarıldı
YEREL HABERLER Rip akıntısına kapılan 3 kişi boğulmaktan kurtarıldı
İskenderun'da kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER İskenderun'da kaçakçılık operasyonu
Kurban Bayramında et tüketimine dikkat Uzman Diyetisyeni Eray Albayrak: "Kırmızı et tüketimi, sıklığına, porsiyonuna ve tüketim şekline dikkat edildiği takdirde, kalp hastaları için risk teşkil etmemektedir"
YEREL HABERLER Kurban Bayramında et tüketimine dikkat Uzman ...
Dünyanın en uzun bisiklet yolu bisikletçilerin gözdesi oldu Hatay’da açılan 25 kilometre uzunluğa sahip 2,3 metre genişliğindeki bisiklet yolu bisikletçilerin uğrak yeri oldu
YEREL HABERLER Dünyanın en uzun bisiklet yolu bisikletçilerin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X