Bisiklet sürücüsünü önce sıkıştırdı, sonra bıçakladı

Triatlon sporcusu Taner Beştek, ÇevlikArsuz bisiklet yolunda bir minibüsçü tarafından bıçaklandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Hatay’a gelen triatlon sporcusu Taner Beştek, yeni yapılan ÇevlikArsuz yolunda bisikleti ile seyahat ederken bir minibüsün sıkıştırması sonrası çıkan tartışma sonrası minibüs şoförü tarafından 5 yerinden bıçaklandı.

Taner Beştek şoför tarafından bıçakla yaralandıktan sonra olayın şokuyla, eli ayağı titreyerek polisi aramaya çalışırken telefonun ekranı kanla kaplandığı için telefon yüz tanıma yapamaması üzerine telefon açılmadı. Beştek'e bayılmak üzereyken yoldan geçen vatandaşlar müdahale etti. Beştek, İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrasında minibüs şoförü B.O. yapılan çalışmalar sonucunda yakalandığı ve olayda kullandığı bıçağın da araçtaki buzluktan çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili İskenderun Bisiklet Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Şu an yoğun bakımda gözlem altında olan Taner Beştek’in başına gelen olay, ne kadar önlem alırsak alalım, biz bisiklet sporcularının her zaman başına gelen olaylarının biraz daha büyümüş halidir. Aynı zamanda bu olay sadece şehrimizi değil, tüm Türkiye’yi tehdit eden ve yolların sahibi oldukları psikolojisini üstlerinden bir türlü atamayan her türlü hız ve trafik ihlalini hak olarak gören minibüsçü terörünün bir yansımasıdır. Unutulmamalıdır ki bisiklet de bir araçtır ve üstündeki bir insandır" dedi.

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