Hatayspor, Boyd'u gündemine aldı

Süper Lig takımlarından Hatayspor, Tyler Boyd'u gündemine aldı.

Bu sezon Süper Ligde ilk defa mücadele edecek olan Hatayspor, kanatlara bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Ligde kalıcı olmak isteyen bordobeyazlılar, Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor. Beşiktaş'ın bu sezon kadroda düşünmediği 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunu gündemine alan Hatayspor, oyuncuya bir yıllık kiralama teklifi sunmaya hazırlanıyor. TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın da ilgilendiği futbolcunun, kiralık gelmek şartıyla bordobeyazlılara sıcak baktığı öğrenildi.

20192020 sezonunda Beşiktaş formasıyla 21 Süper Lig maçına çıkan tecrübeli futbolcu 1 gol, 1 de asist yapmıştı.

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