Hatay’da 7 araçlı zincirleme kaza: 1 asteğmen öldü, 6 kişi yaralandı

Hatay’da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir asteğmen hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Kaza, ReyhanlıKırıkhan Karayolu Özkızılkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 aracın karıştığı kaza bölgesine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ticari bir araç içerisinde bulunan Asteğmen M.D’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. M.D.’nin cenazesi Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada ticari bir takside bulunan askeri personel A.Y., U.A., A.A., Y.Y. ile diğer araçlarda bulunan F.K., M.K. yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Askeri personellerden Y.Y.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazalar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.