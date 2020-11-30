MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı korona virüse yakalandı

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

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MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Milletvekili Kaşıkçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel sağlık durumum gayet iyi. Herhangi bir semptom görünmüyor. Doktorlarımızın tavsiyesiyle bu süreci evde atlatacağız inşallah. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

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