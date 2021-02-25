Atakaş Hatayspor´da Boupendza transferi gerçekleşmedi



İzzet NAZLI Hüseyin BOZOK / HATAY, (DHA) Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Cumartesi günü kendi sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sezonun ikinci yarısında evinde oynadığı iki maçta da, galip gelemeyen bordo beyazlılar, sahasında kazanıp, galiyet serisini sürdürmek istiyor. Rusya takımı Krasnodar'a transferi iptal edilen Aaron Boupendza, kart cezalısı olduğu için MKE Ankaragücü maçında oynamayacak.

Atakaş Hatayspor, Cumartesi günü saat 13.30'da kendi evinde oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını, Antakya Atatürk Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınma, pas drili, dar alan çalışması ve taktik idmanı yaptı. Takım, yarın öğlen saatlerinde yapacağı idmanla Ankaragücü maçının çalışmalarını tamamlayacak.

ÖMER ERDOĞAN: SAHAMIZDA KAZANIP, GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ

Hafta boyunca MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını, hummalı bir şekilde sürdürdüklerini söyleyen Atakaş Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan, "Ankaragücü ligde bulunduğu konum itibariyle, sıkıntılı bir süreçten geçiyorlar. Onun için bu tür maçlar, çok ciddiyet ister, disiplin ister, yüksek konsantrasyon ister. Oyuncularımızla da hafa içi itibariyle bunları paylaştım. Tabi onlar da, şimdi bulunduğu noktadan kurtulmak için sahada çok mücadelede edecekler. Buraya kaybetmeye değil, buradan puan almaya gelecekle ama biz de hedeflerimizi devam ettirmek için çok iyi bir fırsat, bunu iyi değerlendirmek istiyoruz. Ankaragücü'nü analiz ederken, bulunduğu konum itibariyle belki fazla puan alamamış olabilir ama hücumsal anlamda özellikle Lobzhanidze olsun, Paintsil olsun, forvette Badji olsun, Borven olsun çok etkili oyuncuları var, dikkat etmemiz gereken oyuncular. Sahaya, istekli, yüksek konsantrasyonla çıkacağız. Burada da kendi sahamızda uzun zamandır kazanamıyoruz, onu da kırmış olacağız ve bu galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz" dedi.

"BOUPENDZA, GOL KRALLIĞINDA İSTEDİĞİ YERLERE GETİRMEK İSTİYOR"

Krasnodar'a transferi iptal edilen Aaron Boupendza ile ilgili de değerlendirmede bulunan Erdoğan, şunları söyledi; "Aaron Boupendza bizim için çok önemli bir oyuncu, karakterli bir oyuncu. Zaten o da burada çok mutlu, burada devam etmek istiyor. Burada takımın başarısında pay sahibi olmak istiyor. Bugüne kadar Aaron, bu duruma geldiyse takım arkadaşlarının sayesinde, Hatayspor'un sayesinde geldi, o da bunun bilincinde. Sezonu iyi bir yerde bitirerek taçlandırmak istiyor" ifadelerine yer verdi.

"BOUPENDZA KADRODA YER ALAMAYACAK"

Boupendza'nın kart cezalısı olduğu için MKE Ankaragücü maçında kadroda yer alamayacağını söyleyen Erdoğan, sakatlığı bulunan Kamara'nın antrenmanlara başladığını fakat ağrıları olduğunu belirtti. Erdoğan, Kamara'nın Cumartesi günkü maçta oynayıp oynamayacağının maç günü netleşeceğini söyledi.

RAHMİ VARDI: BOUPENDZA, ATAKAŞ HATAYSPOR'DA KALMAK İSTEDİ

Atakaş Hatayspor'un golcü futbolcusu Aaron Boupendza'nın transferinin gerçekleşmediğini söyleyen kulübün basın sözcüsü Rahmi Vardı, konu ile ilgili şu ifadelere yer verdi; "Son iki günde, onursal başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş, teknik heyetimiz ve yöneticilerimiz, Aaron Boupendza ile ilgili transfer çalışmasına Krasnodar takımı yetkilileri ile beraber çalıştılar. Transfer çalışmaları neticesinde 8,5 milyon euro'ya Krasnodar takımına Boupendza'nın transfer çalışması bitti. İkinci satıştan yüzde 20 pay alınacaktı ve bu yıl da sezon sonuna kadar Boupendza, kulübümüzde kalacaktı. Bu görüşmeler herhangi bir sıkıntı olmadan bitti. Oyuncumuzla son anda yaptığımız görüşmede, oyuncumuzun Atakaş Hatayspor'da oynamak istediğini beyan edince, bizde hem Atakaş Hatayspor hem de Krasnodar yetkilileri, oyuncumuzun bu tercihini saygıyla karşıladık ve transfer noktalandı. Krasnodar yetkilileri de bu anlayışlarından dolayı teşekkür ettik. Aaron Boupendza, dolayısıyla kulübümüz de kalmaya devam edecek" diye konuştu.

"TABAN FİYATIMIZ BELLİ OLMUŞ OLDU"

Transfer döneminde Hatay'a gelmek istemeyen yabancı oyuncuların artık Hatay'dan gitmek istemediklerini söyleyen Vardı, "Oyuncumuzun taban fiyatı da belli olmuş oldu, 8,5 milyon euro'yu görmüş olduk. Bundan sonra, Aaron Boupendza'nın transferi burada noktalanmış oldu. Hatayspor'a hizmet etmeye devam edecek. Bu konuda kamuoyunun da gösterdiği ilgiye de çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Aaron Boupendza golleriyle de bundan sonraki dönemde de, daha iyi paralarla Atakaş Hatayspor'a ciddi kazanımlar, kazandırır" dedi.

BİLLONG: KAZANMAK İÇİN SAHADA OLACAĞIZ

Takımın savunma oyuncusu Jean-Claude Billong ise, antrenmanda yaptığı açıklamada, şunları söyledi; "Kayıp vermeden oyunumuza devam etmek istiyoruz. İki haftadır evimizde maç kazanamıyoruz, bu şansızlığı da Ankaragücü maçı ile kırmak istiyoruz. İlk maçta onlara mağlup olmuştuk, şimdi kendi evimizde oynuyoruz ve kazanmak için sahada olacağız" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hatayspor basın sözcüsü Rahmi Vardı'nın konuşması

-Hataysporlu futbolcu Billong'un konuşması

-Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan'ın konuşması

-Antrenmandan detaylar

DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI, Hüseyin BOZOK

2021-02-25 16:37:34



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