Bakan Selçuk: "Samsun'da eşini darbeden caninin en ağır cezayı alması için hukuki süreçlerin takipçisi olacağız" Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Bir annenin, bir kadının evladının gözü önünde hunharca, vahşice bir şiddete maruz kaldığı görüntüler ile hepimiz derinden sarsıldık" "Anneye ve çocuğa gereken bütün psikososyal destek çalışmalarında yanlarında olacağız"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Selçuk: "Samsun'da eşini darbeden caninin en ağır cezayı alması için hukuki süreçlerin takipçisi olacağız" Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Bir annenin, bir kadının evladının gözü önünde hunharca, vahşice bir şiddete maruz kaldığı görüntüler ile hepimiz derinden sarsıldık" "Anneye ve çocuğa gereken bütün psikososyal destek çalışmalarında yanlarında olacağız"

İHA

Bakan Selçuk: "Samsun'da eşini darbeden caninin en ağır cezayı alması için hukuki süreçlerin takipçisi olacağız" Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Bir annenin, bir kadının evladının gözü önünde hunharca, vahşice bir şiddete maruz kaldığı görüntüler ile hepimiz derinden sarsıldık" "Anneye ve çocuğa gereken bütün psikososyal destek çalışmalarında yanlarında olacağız"

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Samsun’da bir kadının eski eşi tarafından şiddete uğraması olayı ile ilgili Bakanlık olarak anneye ve çocuğa gereken bütün psikososyal destek çalışmalarında yanlarında olacaklarını söyledi. Bakan Selçuk, "Biz bu caninin en ağır cezayı alması için bütün hukuki süreçlerin takipçisi olacağız ve davaya da müdahil olacağız" dedi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu tarafından Hatay’ın Belen ilçesinde Şehit Korgeneral Osman Erbaş adına düzenlenen fidan dikim törenine katıldı. Burada kadın işçilerle de bir araya gelen Bakan Selçuk bu hatıra ormanının emekçi kadınlara atfen yapmak istediklerini ancak Bitlis’te meydana gelen elim kaza sonucu şehit olan askerler ve Şehit Korgeneral Osman Erbaş adına ithaf etme kararı aldıklarını söyledi.
Bakan Selçuk terör örgütlerine karşı mücadelenin devam edeceğini belirterek, “Bütün terör örgütlerine karşı kararlı duruşumuz ve mücadelemiz her zaman devam edecektir. Biz asla vatanımızı kimseye teslim etmeyeceğiz ve her zaman bu kararlılığımızı sürdüreceğiz. Terör örgütlerine karşı ve milli güvenliğimizin tehdit edildiği her köşe de ve her yerde olmaya devam edeceğiz. Kahraman ordumuzla milletimiz her daim kenetlenmiş bir şekilde ülkemize kurulan tüm tuzakları yerle yeksan etmeye devam edeceğiz inşallah. Bu vesileyle, tekraren Allahtan rahmet diliyorum tüm şehitlerimize” dedi.
Hatıra ormanının Şehit Korgeneral Osman Erbaş adına yapıldığını belirten Bakan Selçuk, “Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayacaktık, açılışını yapacağımız bu hatıra ormanını da geçen hafta Türkİş Genel Başkanımız ziyarete geldiğinde bütün emekçi kadınlarımıza atfen böyle bir hatıra ormanı yapacaklarını söyleyip bizleri davet etmişti. Fakat gelen acı haberle hepimiz derinden sarsıldık ve Türkİş Genel Yönetimi çok doğru, çok yerinde bir kararla bu hatıra ormanını kazada şehit olan kahraman askerlerimize ve Komutanımız Osman Erbaş’ın adına ithaf etme kararı aldı. Ben bu karar için tekrar Türkİş Genel Başkanı’na teşekkür etmek isterim” dedi.

"Hukuki süreçlerin takipçisi olacağız"
Samsun’da eski kocası tarafından şiddete uğrayan kadın ve çocuğuna psikososyal destek çalışmalarında yanlarında olacaklarını belirten Bakan Selçuk, “Samsun’da çok acı bir olayla karşılaştık. Bir annenin, bir kadının evladının gözü önünde hunharca, vahşice bir şiddete maruz kaldığı görüntüler ile hepimiz derinden sarsıldık. Biz bu caninin en ağır cezayı alması için bütün hukuki süreçlerin takipçisi olacağız ve davaya da müdahil olacağız. Hem annemizin hem de evladımızın gereken bütün psikososyal destek çalışmalarında yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.
Bakan Selçuk kadınların Türkiye’de her alanda eğitimden, sağlığa, kültürden, sanata, bürokrasiden, siyasete daha fazla yer aldığını gördüklerini ve bunun da mutluluk verdiğini söyledi.
Kadına şiddet konusunda sıfır toleransla mücadeleye devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, “Kadına şiddet konusunda her daim amasız, fakatsız, sıfır tolerans ilkemizle mücadele etmeye devam edeceğiz. Kadına karşı hiçbir ayrımcılığın yapılmadığı bir Türkiye için beraber uğraşacağız. Bu noktada bakanlık olarak 81 ildeki Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimizle, Kadın Konukevlerimizle, ilçelerimizdeki sosyal hizmet birimlerimizle kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ayrıca ALO 183 hattımız, mobil uygulamamız olan İçişleri Bakanlığımızın uygulamaya geçirdiği KADES uygulamamızla bütün kadınlarımızın kendini daha güvende hissetmesi için uğraşacağız. Bugün, burada çok güzel bir birliktelik içindeyiz, inanıyorum ki bu hatıra ormanı emekçi kadınlarımız, kahraman kadınlarımız, şehit annelerimiz ve gazi kadınlarımız için çok önemli olacak. Geçtiğimiz hafta şehit verdiğimiz Mehmetçiklerimizi Hatay’da hatırlamamıza vesile olacak” dedi.
Daha sonra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk beraberindekiler Şehit Korgeneral Osman Erbaş adına yapılan hatıra ormanında fidan dikimi gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düşen vinç kabininin altında kalan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Düşen vinç kabininin altında kalan işçi hayatını ...
İki çocuk annesi, mezarlıkta çiçek satarak kızını Oxford Üniversitesi´nde okutuyor
YEREL HABERLER İki çocuk annesi, mezarlıkta çiçek satarak kızını ...
Beşiz annesi, günde sadece üç saat uyuyabiliyor
YEREL HABERLER Beşiz annesi, günde sadece üç saat uyuyabiliyor
GÜBRETAŞ, Hatay'da yanan ormanlık alanlara fidan dikti Gübre Fabrikaları TAŞ, kuruluşunun 69. yıl dönümü anısına, geçen yıl Hatay'da çıkan orman yangınlarında zarar gören alanlarda 11 bin 111 fidanı toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER GÜBRETAŞ, Hatay'da yanan ormanlık alanlara fidan ...
Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı
YEREL HABERLER Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı
Cep telefonun bataryası patladı, yanmaktan son anda kurtuldu; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Cep telefonun bataryası patladı, yanmaktan son anda ...
Carablus ve Bab'a yapılan balistik füzeli saldırının enkazı görüntülendi / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Carablus ve Bab'a yapılan balistik füzeli saldırının ...
Carablus ve Bab'a yapılan balistik füzeli saldırının enkazı görüntülendi
YEREL HABERLER Carablus ve Bab'a yapılan balistik füzeli saldırının ...
Pasajda çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Pasajda çıkan yangın korkuttu
Kendini sahte belge ile MİT görevlisi olarak tanıttığı iddia edilen 1 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kendini sahte belge ile MİT görevlisi olarak ...
İskenderun’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER İskenderun’da uyuşturucu operasyonu
Hatay’da durdurulan araçtan 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay’da durdurulan araçtan 3 adet ruhsatsız tabanca ...
Hatay'da baharın gelmesiyle çiçek açan ağaçlar görsel şölen oluşturdu Beyaz ve pembe renklerle çiçek açan erik ve nektarin ağaçları, Amik ovasını gelinlik gibi süsledi
YEREL HABERLER Hatay'da baharın gelmesiyle çiçek açan ağaçlar görsel ...
Terörden arındırılan Amanoslar'da buzlu suda yüzüp, karla kaplı alanlarda koşuyor
YEREL HABERLER Terörden arındırılan Amanoslar'da buzlu suda yüzüp, ...
Hatay´da polis ekiplerinden 21 noktada asayiş ve trafik denetimi
YEREL HABERLER Hatay´da polis ekiplerinden 21 noktada asayiş ve ...
Hatay'da asayiş uygulaması Uygulamada bin 880 kişi ve 613 araç sorgulandı
YEREL HABERLER Hatay'da asayiş uygulaması Uygulamada bin 880 kişi ve ...
Karakol komutanı Suriye sınırında 82 kilo uyuşturucuyla yakalandı
YEREL HABERLER Karakol komutanı Suriye sınırında 82 kilo ...
Hatay’da uyuşturucu ticareti yapan teğmen tutuklandı
YEREL HABERLER Hatay’da uyuşturucu ticareti yapan teğmen tutuklandı
Uyuşturucu serası Hatay’da uyuşturucu üretmek için sera kurduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu serası Hatay’da uyuşturucu üretmek için ...
Op. Dr. Bahadır: "Pandemi döneminde hemoroidal hastalıklar arttı"
YEREL HABERLER Op. Dr. Bahadır: "Pandemi döneminde hemoroidal ...
Bu köyde araziler, hala 'kara saban' ile sürülüyor
YEREL HABERLER Bu köyde araziler, hala 'kara saban' ile sürülüyor