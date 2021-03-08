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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Av yasağı başladı

İHA

Av yasağı başladı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kurulu Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği (YAKORDER) Başkanı Mustafa Özer, 20202021 av sezonunun sona erdiğini söyledi.
Özer, yaptığı açıklamada 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında Merkez Av Komisyonunun kararlarına istinaden 7 Mart Pazar günü itibariyle ülke genelinde av yasağının başladığını hatırlatarak, yaban hayvanlarının üreme ve yavrulama dönemine girdiğini belirtti.
Avcıların avcılık etiğine ve avlanma yasağına uymasını isteyen Özer, "Yasaklı dönemde avlanma yapıldığını gören vatandaşlarımız, 81 ilde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüklerine, 112 Acil Çağrı Merkezlerine bildirimlerde bulunabilirler. Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçıları, yaban hayvanlarının bulunduğu sahalarda fotoğraf çekerken yavru yaban hayvanı ve anne yaban hayvanının tedirgin olmamaları için yuvalama alanlarına çok yaklaşmamaları gerekmektedir. Diğer yandan, özellikle Hatay dağ ceylanı, karaca gibi yaban hayvanlarının doğal ortamlarda yavrusu tek bulunduğunda alınmamalıdır. Çünkü anne yaban hayvanı o bölgede beslenmeye çıkmış olabileceğinden buna dikkat edilmelidir" dedi.
Yavru yaban hayvanının terk edildiği veya yaralı olduğuna kanaat getirilirse yetkili birimler ile iletişime geçilmesi gerektiğini belirten Özer, avcılara ‘Kara Avcılığı Kanunu’ kapsamında ilgili kurallara uymayanlara, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından idari para cezaları uygulandığı uyarısında bulundu.

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