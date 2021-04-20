Elyesa bebek Türkiye'de sağlığına kavuştu

Fransa'da doğum esnasında kullanılan vakumdan ötürü beyin omuriliği zarar gören ve yumuşak doku nekrozu oluşan Elyesa Abdullah Sarsu bebek Türkiye'de sağlığına kavuştu.

Fransa’da gerçekleşen doğum esnasında kafatasında boşluk oluşan ve beyin omurilik sıvısı dışarıya akmaya başlayan Elyesa Abdullah Sarsu, altı ay boyunca tedavi görmesine rağmen iyileşemedi. Fransa’da iki ameliyat geçiren Elyesa bebek, daha da kötüleşince ailesi tarafından tedavi için Türkiye’ye getirildi. Elyesa bebek, İskenderun Gelişim Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Uçak ile Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Doğan Değirmenci’nin gerçekleştirdiği başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

Elyesa bebeğe gerçekleştirdikleri operasyon hakkında bilgi veren ve bu süreçten söz eden Op. Dr. Murat Uçak, “Hastamız, ilk doğumunu sezeryanla yapmasına rağmen, ikinci doğumda normal doğuma zorlanmış ve vakum uygulanmış. Uygulanan vakumla da çocuğu sert bir şekilde kafasından tutup çektikleri için, o bölgedeki cildi nekroze etmişler. Ardından o bölgeden beyin dokusu dışarıya doğru çıkmış ve travmatik ensefalosel oluşmuş. Bu süreçte hasta birçok merkeze götürülmüş, ameliyat edilmiş, durumu daha da kötüleşmiş. Aile bize başvurduktan sonra, uyguladığımız tetkikler sonucu Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanımız Op. Dr. Doğan Değirmenci ile birlikte, bebeği ameliyata aldık. Hastamız üç defa menenjit atağı geçirdiğinden, beyin dışarıya çıkmış ve omurilik sıvısı akmaya başlamış. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanımız omurilik sıvısının dışarıyla bağlantısını kapattı ve kafatasını greftle onardı. Ardından oluşan yumuşak doku defektini, hastamızın kendi bacak dokusundan deri yaması alarak, onardık. Ameliyat sonrası bir ay boyunca, bebeğin takibini aksatmadan yaptık. Şuan kendilerini gönül rahatlığıyla Fransa’ya göndereceğiz. Bebeğimiz şuan sağlıklı. Konuşuyor, oyun oynuyor. İskenderun Gelişim Hastanesi olarak Elyesa Abdullah bebeğin bundan sonra hayatına sağlıklı bir şekilde devam etmesini diliyoruz” açıklamasında bulundu.



"Altı ay sonra ilk defa gülümseyebildim"

Bebeklerini sağlıkla kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan anne Büşra Sarsu ise, “Doğum sırasında zorlandığım için, vakum kullandılar. Doğum sonrasında da çocuğumda sıkıntı olduğunu söylemediler. Kafa derisine zarar verdiklerinde; bebeğin anne karnında zarar gördüğünü, kendilerinin bir sıkıntıya neden olmadığını belirttiler. Doğumdan altı ayına kadar çocuğum tedavi gördü, fakat herhangi bir ilerleme olmadı. İki defa ameliyat oldu, ikinci ameliyattan sonra daha da kötüleşti çocuğum. Kafasında et parçası oluşmaya başlamıştı. Daha sonra Türkiye’ye geldim. Doktorumuz Murat Bey ve Doğan Bey, oğlumun hayatını kurtardı. Şuan oğlum 14 aylık ve sağlıklı. Gelişim Hastanesi sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.

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