Tam kapanma sonrası Samandağ'da sıkı uygulama Uygulama yapan ekiplere kahve ikramı

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başlamasıyla emniyet ekiplerince ilçe genelinde uygulama yapıldı.

17 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında İlçenin tüm giriş çıkışları caddeleri Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi. Uygulama yapan ekiplere vatandaşlar kahve ikram etti.

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