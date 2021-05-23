Su tankerinde uyuşturucu sevkiyatına 1 tutuklama

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir traktörün su tankerinde 18 kilo 228 gram esrar ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince, takibe alınan bir şüphelinin kullandığı traktörün su tankerinde arama yapıldı. Tankerin zula olarak tabir edilen bölmesinde gizlenmiş 96 paket halinde 18 kilo 228 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.