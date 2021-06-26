Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonu

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Hatay'ın Altınözü ilçesinde 2 adet kaçak makinalı tabanca ile 2 adet susturucu ve 3 adet şarjör ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı, Hacıpaşa Mahallesindeki askeri yasak bölge içerisinden kaçak silah getirileceği bilgisi aldı. Hacıpaşa Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ile birlikte icra edilen faaliyet sonucunda Hacıpaşa Mahallesi Üçağaç mevkiindeki Asi Nehri kenarında bulunan çalılık alana bırakılan paket içerisinde 2 adet makinalı tabanca ile 2 adet susturucu ve 3 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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