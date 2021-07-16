Hassa'daki yangın, 2'nci günde de devam ediyor (3)

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YANGINA KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları'nda, dün akşam birbirine yakın iki bölgede çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Havadan 1 uçak, 4 helikopterin müdahale ettiği yangına havanın kararmasıyla beraber sadece karadan çalışmalar sürüyor. Sarp bölgedeki yangının söndürülmesi için iş makineleriyle yol açma çalışması yapılıyor. Alevlere, 4 dozer ve 39 arazöz ile çok sayıda personel müdahale ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Hassa İzzet NAZLI, Kasım NARCI

2021-07-16 23:44:38



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