Kurban Bayramı'nda ülkelerine giden Suriyeliler dönüyor

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Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)KURBAN Bayramı'nı yakınlarıyla ülkelerinde geçirmek üzere Hatay´ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yapan Suriyeliler, Türkiye'ye dönüş yapmaya başladı.

Türkiye´nin çeşitli kentlerinde oturan Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı yakınlarıyla geçirmek üzere 5 Temmuz gününden itibaren Reyhanlı Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yaparak Suriye'ye geçti. Bayram ziyaretine gidenler, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan polis ve jandarma gözetiminde kayıtları yapılıp, pasaport kontrolünden geçen Suriyeliler, Türkiye'ye dönmeye başladı. Cilvegözü'nden Kurban Bayramı için 44 bin 200 Suriyeli ülkesine gitti.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2021-07-26 19:52:09



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