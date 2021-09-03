Kırıkhan’da bekçiler torbacılara geçit vermiyor

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde uyuşturucu taciri, bekçilerin takibi sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bekçiler, durumundan şüphelendikleri H.K.'yı (33) takibe aldı. Ardından şüphelinin ikametine Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince yapılan operasyonda 150 adet extazi hap, 350 adet captagon hap, 10 gram kubar esrar, 2.5 gram metanfetamin, 0.60 gram katkılı tütün ve bunları içmekte kullanılan aparatlar, 4 bin TL'ye yakın nakit para ele geçirildi. Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan zanlı, adliyeye sevk edildi. H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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