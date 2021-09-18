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Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları 16 gündür sürüyor Ekipler, tırpan ve kürek kullanarak kumsaldan topladıkları atıkların kumlarını eleyip çuvallara dolduruyor

İHA

Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları 16 gündür sürüyor Ekipler, tırpan ve kürek kullanarak kumsaldan topladıkları atıkların kumlarını eleyip çuvallara dolduruyor

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 2 Eylül'de başlayan temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, tırpan ve kürek kullanarak kumsaldan topladıkları atıkların kumlarını eleyip çuvallara dolduruyor.
Temizlik çalışmalarına Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler de destek veriyor.

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