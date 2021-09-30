Hatay'da yollar çöktü, araçlar çukura düştü Sabah saatlerindeki yağışlar Samandağ ilçesinde etkili oldu

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle bazı yollar çöktü, araçlar çukura düştü.

Sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı mahallelerde toprak kayması yaşanırken, Kapısuyu Mahallesi'nde yol çöktü. Araçlar oluşan çukura düşerek mahsur kaldı.

Sel suları nedeniyle bazı yollar çamurla kaplandı.

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