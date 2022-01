Hatay’da oto hırsızlığı şebekesi çökertildi Şebeke üyesi 7 hırsızlık zanlısı, Kayseri'den çalınan otomobili sanayi sitesinde parçalarken suçüstü yakalandı

Kayseri’den çaldıkları aracı Hatay’da parçalayan 7 oto hırsızlığı şebekesi üyesi 7 zanlı, suç üstü yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'de yaşanan oto hırsızlığı olayı ile ilgili yaptığı çalışmalar kapsamında şüphelileri B.Ö., M.Y., D.K., İ.M., E.A., H.M. ve O K. olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, 7 şüpheliden 5'ini sanayi içerisinde bulunan bir oto elektrikçide gözaltına aldı.

İş yerinde yapılan aramada çalıntı araca ait plakalar bulunması üzerine ekipler, çalıntı aracı da İskenderun Dumlupınar Mahallesi’nde ele geçirdi. Ayrıca 3 ayrı adreste yapılan aramada da 2 adet sahte plaka, 2 adet farklı araçlara ait motor bloku, 4 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüphelilerden B.Ö. ile O.K sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanırken İ.M. E.A., D.A., M.H ve M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

