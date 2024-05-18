Hatay'ın İskenderun ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı Valilikten yapılan açıklamaya göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik, tehdit, yağma ve kasten yaralama suçlarından aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

Anadolu Ajansı Giriş: 18.05.2024 - 18:47 Güncelleme: 18.05.2024 - 18:51 facebook

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