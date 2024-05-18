Hatay'ın İskenderun ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik, tehdit, yağma ve kasten yaralama suçlarından aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı
İskenderun emniyetinin belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla Z.S, N.B, N.B. ve F.G. gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada 1106 çek ve senet, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 18 fişek ve suç unsuru olduğu tespit edilen not kağıtları ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.