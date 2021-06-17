HATAY NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Hatay, Akdeniz'in doğu şeridinde 35° 52' - 37° 4' kuzey enlemleri ile 35° 40' - 36° 35' boylamları arasında yer alan Hatay'ın doğusunda ve güneyinde Suriye, batısında Akdeniz, kuzeybatısında Adana, kuzeyinde Osmaniye ve kuzeydoğusunda Gaziantep bulunur. Hatay il topraklarının ana çatısını Amanos Dağları oluşturur. Bu dağ sırası ile körfez arasında Erzin, Dörtyol, Payas, İskenderun ve Arsuz düzlüğü uzanır.

HATAY NÜFUSU KAÇ, İLÇELERİ NE?

Hatay İl Nüfusu: 1.659.320 (2020 sonu). İlin yüz ölçümü 5.600 km2'dir. İlde km2'ye 296 kişi düşmektedir. (Yoğunluğun en fazla olduğu ilçe: 1.033 kişi ile Defne’dir)

İlde yıllık nüfus artış oranı % 1,87 olmuştur. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Arsuz (% 4,82)- Kumlu (-% 1,76)

04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre 15 İlçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 593 mahalle bulunmaktadır.

2020 yılı sonunda Hatay ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri İlçe Nüfus 2019 Nüfus 2020 Fark N.Artışı % Mah.Say. Alanı km2[29] Yoğunluk Altınözü 60.745 60.589 -156 -0,26 48 468 129 Antakya 383.354 389.377 6.023 1,57 95 703 554 Arsuz 92.749 97.217 4.468 4,82 38 462 210 Belen 33.313 33.896 583 1,75 19 184 184 Defne 154.820 160.066 5.246 3,39 37 155 1.033 Dörtyol 125.138 127.399 2.261 1,81 15 342 373 Erzin 41.463 41.769 306 0,74 20 258 162 Hassa 56.519 57.361 842 1,49 39 520 110 İskenderun 248.380 250.964 2.584 1,04 45 247 1.016 Kırıkhan 116.876 119.028 2.152 1,84 73 715 166 Kumlu 13.686 13.445 -241 -1,76 16 193 70 Payas 42.477 43.647 1.170 2,75 12 157 278 Reyhanlı 100.151 103.417 3.266 3,26 47 367 282 Samandağ 122.223 124.237 2.014 1,65 42 384 324 Yayladağı 37.000 36.908 -92 -0,25 47 445 83 HATAY 1.628.894 1.659.320 30.426 1,87 593 5.600 296

HATAY'DA GEZİLECEK YERLER

Koz Kalesi (Kürşat Kalesi)

Bakras Kalesi

Payas Kalesi

Mancılık Kalesi

Cin Kulesi

Darbısak Kalesi

Sarıseki Kalesi

Şalan Kalesi

Arsuz Kalesi

Titus Tüneli

HATAY YÖRESEL YEMEKLERİ

Katıklı (Biberli) Ekmek

Fellah Köftesi

Biberli Ekmek

Hatay Usulü Kâğıt Kebabı

Belen Tava

Ekşi Aşı

Tuzda Et Tavuk

Firik Pilavı

Haylan Kabağı (Sıyırma Kabak) Dolması

Tepsi Kebabı

Sembusak (Kapalı Lahmacun)

Sarı Bülbül

Kaytaz Böreği

Şıhıl Mahşi