Hatayspor: 1 - Başakşehir: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Başakşehir, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 yenildi. Krzysztof Piatek ve Olivier Kemen'in golleriyle galip gelen Başakşehir, puanını 52'ye yükseltti. Renat Dadashov ile tek gol bulan ve alt sıralarda yer alan Hatayspor ise 33 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Hatayspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Başakşehir 2-1'lik skorla kazandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 5'te Krzysztof Piatek ve 69. dakikada Olivier Kemen attı. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 73. dakikada Renat Dadashov kaydetti.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 52'ye yükseltti. Alt sıralarda yer alan Hatayspor ise 33 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Hatayspor, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Başakşehir ise evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
2’nci dakikada Hatayspor’da Rivas’ın ceza alanı dışından yaptığı isabetli şutunda kaleci Muhammet Şengezer güçlükle uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
5’nci dakikada Pelkas’ın kafayla indirdiği topta Piatek ceza alanı dışından sert vuruş yaparak meşin yuvarlak üst direğe çarpıp ağlara gitti: 0-1.
26’ncı dakikada ceza alanı solundan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hatayspor’da Rivas’ın şutunda meşin yuvarlak üst direğe vurup oyun alınana döndü. Pozisyonun devamında Maksimovic’in kafasında meşin yuvarlak Muhammed Şengezer’in elleri arasında kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir’in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
69’uncu dakikada rakip savunma arkasına sarkan Davidson’un çizgiye inip ortaya çevirdiği topa sert vuran Kemen’in şutunu Erce Kardeşler çıkardı. Dönen top bir kez daha önünde kalan Kemen’in vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp ağlarla buluştu: 0-2.
73’üncü dakikada Hatayspor farkı 1'e indirdi. Rivas’ın soldan ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Dadashov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.
88’inci dakikada Halil Dervişoğlu’nun ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Muhammed Şengezer topu soluna uzanarak güçlükle çıkardı.
90+5’inci dakikada sağdan gelen ortaya arka direkte iyi yükselen Rui Pedro’nun kafa vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer iyi uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmayı Başakşehir 2-1 kazandı.
STAT: Mersin
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu
HATAYSPOR: Erce Kardeşler - Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 82 Rui Pedro), Kilama, Maksimovic, Cemali Sertel, Massanga, Rivas, Dele-Bashiru, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 64 Dadashov), Fernandes (Dk. 64 Halil Dervişoğlu), Strandberg
BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer - Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner (Dk. 82 Lima), Josef (Dk. 46 Kemen), Berkay Özcan (Dk. 85 Hamza Güleler), Emirhan İlkhan (Dk. 67 Onur Ergün), Pelkas (Dk. 67 Keny), Davidson, Piatek
GOLLER: Dk. 73 Dadashov (Hatayspor), Dk. 5 Piatek, Dk. 69 Kemen (Başakşehir)
SARI KARTLAR: Dk. 61 Rivas (Hatayspor), Emirhan İlkhan, Josef, Duarte (Başakşehir)