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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Hatayspor: 2 - Çaykur Rizespor: 0 | MAÇ SONUCU - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Hatayspor: 2 - Çaykur Rizespor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Hatayspor, evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Dele-Bashiru ve Carlos Strandberg'in golleriyle galip gelen Hatayspor, puanını 41'e yükselterek ligde kaldı ve sezonu 15. sırada tamamladı. Çaykur Rizespor ise ligi 50 puanla 8. bitirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2024 - 22:03 Güncelleme: 26.05.2024 - 22:03
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        Hatayspor evinde kazandı, ligde kaldı!
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        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Hatayspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-0'lık skorla Hatayspor kazandı.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 4'te Dele-Bashiru ve 57'de Carlos Strandberg attı.

        Bu sonucun ardından Hatayspor, puanını 41'e yükselterek ligde kaldı ve sezonu 15. sırada tamamladı. Karadeniz temsilcisi ise sezonu 50 puanla 8. bitirdi.

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