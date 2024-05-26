Hatayspor: 2 - Çaykur Rizespor: 0 | MAÇ SONUCU Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Hatayspor, evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Dele-Bashiru ve Carlos Strandberg'in golleriyle galip gelen Hatayspor, puanını 41'e yükselterek ligde kaldı ve sezonu 15. sırada tamamladı. Çaykur Rizespor ise ligi 50 puanla 8. bitirdi.

Habertürk Giriş: 26.05.2024 - 22:03 Güncelleme: 26.05.2024 - 22:03 facebook

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