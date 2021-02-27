Süper Lig'in 27. haftasında Hatayspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti...

Konuk ekip Ankaragücü 16. dakikada Börven'in attığı golle 1-0 öne geçti. 45. dakikada Diouf skoru eşitledi: 1-1.

Başkent ekibinde 45+6. dakikada Paintsil kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

55. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Diouf, penaltıdan attığı golle Hatayspor'u 2-1 öne geçirdi.

Ev sahibi ekip, 65 (penaltı) ve 74. dakikalarda Akintola'nın golleriyle sahadan 4-1 galip ayıran taraf oldu.

Bu sonucun ardından Hatayspor 45 puana yükselirken, son sıradaki Ankaragücü 20 puanda kaldı.