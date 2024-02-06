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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Hatayspor, Christian Atsu ve deprem şehitleri için Rönesans Rezidans enkazına karanfiller bıraktı. - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Hatayspor, Christian Atsu ve deprem şehitleri için Rönesans Rezidans enkazına karanfiller bıraktı.

        Hatayspor'da futbolcular ve teknik ekip, asrın felaketinin yıl dönümünde Rönesans Rezidans'ta hayatını kaybeden Christian Atsu ve deprem şehitleri için enkaza karanfiller bıraktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 23:43 Güncelleme: 06.02.2024 - 23:43
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        Hatayspor, Atsu için karanfil bıraktı
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        6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da binaların çoğu yerle bir olmuştu. Hatay’ın Antakya ilçesi Ekinciler Mahallesi’nde, ‘Cennetten bir köşe’ vaadiyle bilinen Rönesans Rezidansı da depremler sonucu yıkılmıştı. Depremde bine yakın insanın hayatını kaybettiği rezidansta, Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu da enkazda kalarak hayatını kaybetti. Depremin 12. gününde cenazesine ulaşılan Atsu, ülkesi Gana’da defnedilmişti.

        Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve futbolcular, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde takım arkadaşları Atsu'yu ve deprem şehitlerini unutmadı. Depremin yıl dönümü nedeniyle Rönesans Rezidansın bulunduğu alana gelen Hatayspor kafilesi, enkaza karanfil bırakarak dualar etti.

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