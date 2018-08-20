Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile sözleşmesi sona eren Gökhan Karadeniz'i transfer etti.

Bordo-beyazlı ekip, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Gökhan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor Osman Çalgın Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp yönetim kurulu üyesi Aydın Toksöz, Gökhan Karadeniz'in daha önce profesyonelliğe ilk adımını Hatayspor'da attığını belirtti.

Yaşadığı şampiyonluklardan sonra da Hatayspor'da başarılı bir sezon geçirmesini temenni eden Toksöz, "Kendisi bizim için bir bayram hediyesi oldu. İnşallah önümüzdeki maçta da forma giyecek." diye konuştu.

Orta saha oyuncusu Gökhan Karadeniz de daha önce forma giydiği ve tanıdığı güzel bir camiaya geldiğini söyledi.

Gökhan Karadeniz, Hatayspor'da güzel günler geçirmeyi dileyerek elinden gelenin en iyisini yapacağını kaydetti.

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