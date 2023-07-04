Süper Lig temsilcisi Hatayspor hazırlık maçları kapsamında, Acun Ilıcalı’nın da sahibi olduğu İngiltere EFL Championship temsilcsi Hull City ile Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maçın biletleri nereden ve nasıl alınacağı fulbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Hatayspor Hull City maçının bilet fiyatları ve ne zaman oynanacağına ilişkin bilgiler...