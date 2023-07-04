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Hatayspor Hull City maçı ne zaman, hangi kanalda ve bilet fiyatları ne kadar?

Kulüplerin yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Geçtiğimiz sezon yaşanan deprem nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Hatayspor hazırlık maçları kapsamında Hull City ile Bursa'da dostluk maçı yapacak. Peki, Hatayspor Hull City maçı ne zaman, biletleri nereden alınır ve kaç TL? İşte detaylar...

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  • Hatayspor Hull City maçı ne zaman, hangi kanalda ve bilet fiyatları ne kadar?

    Süper Lig temsilcisi Hatayspor hazırlık maçları kapsamında, Acun Ilıcalı’nın da sahibi olduğu İngiltere EFL Championship temsilcsi Hull City ile Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maçın biletleri nereden ve nasıl alınacağı fulbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Hatayspor Hull City maçının bilet fiyatları ve ne zaman oynanacağına ilişkin bilgiler...
  • Hatayspor Hull City maçı ne zaman, hangi kanalda ve bilet fiyatları ne kadar?

    HATAYSPOR HULL CITY MAÇI NE ZAMAN?

    Hatayspor Hull City maçı, 9 Temmuz Pazar günü saat 19.30’da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak.
  • Hatayspor Hull City maçı ne zaman, hangi kanalda ve bilet fiyatları ne kadar?

    HATAYSPOR HULL CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

    Hatayspor Hull City maçı, TV8 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
  • Hatayspor Hull City maçı ne zaman, hangi kanalda ve bilet fiyatları ne kadar?

    HATAYSPOR HULL CITY MAÇININ BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

    Kulüpten yapılan açıklamada 10 yaş ve altı çocuklar için bilet ve passolig koşulu yoktur. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu bilet gişelerinde bilet satışı yapılacaktır. Atakaş Hatayspor’umuza destek vermek isteyen herkesin maçı izleyebilmesi için passolig kartlarında sınırlama olmayacak, her takıma ait ve logosuz passolig kartlarına bilet yüklemesi yapılabilecektir.
  • Hatayspor Hull City maçı ne zaman, hangi kanalda ve bilet fiyatları ne kadar?

    Passolig kartı olmayan taraftarlar için yine bilet satışı olacaktır. Bilet almak isteyenler passolig sitesinden bilet satın aldıktan sonra bilgisayarlarına ve telefonlarına biletin PDF formatını indirerek stadyuma giriş yapabileceklerdir.
  • Hatayspor Hull City maçı ne zaman, hangi kanalda ve bilet fiyatları ne kadar?

    HATAYSPOR HULL CITY MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

    Hatayspor Hull City hazırlık maçını fiyatları şu şekilde;

    1. Kategoriden izlemek isteyenler için 100 TL,

    2. Kategori fiyatları ise 75TL’ye satılıyor.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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