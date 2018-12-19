Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık ve Uygulama Merkezi'nde apandisit ameliyatı olduktan sonra serviste yer olmadığı için beyin cerrahi servisine yatırıldığını iddia eden 22 haftalık hamile Hatice Akkol (29), 13 saat sonra hastane odasında doğum yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunan Hatice Akkol, "Yatağımın başında doğum yaptım. Çocuğumu kucağıma aldım. Sadece 45 dakika yaşayabildi" dedi.

"BEBEK 45 DAKİKA YAŞADI"

DHA'nın haberine göre; Hatice Akkol, iş yerinde rahatsızlanınca Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu. Hatice Akkol, 10 Aralık'ta BEÜ Sağlık ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi. Kadın doğum servisinde tedavi edilen Hatice Akkol, apandisit teşhisiyle genel cerrahi servisi doktorları tarafından aynı günün akşamı ameliyata alındı. İddiaya göre; Akkol, ameliyatın ardından serviste yer olmadığı gerekçesiyle beyin ve sinir cerrahisi servisine yatırıldı. Bir gün sonra da hastane odasında doğum yaptı ancak bebek sadece 45 dakika yaşayabildi.

Hatice Akkol, hastaneden taburcu olduktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek bebeğinin ölümünde ihmali olan sorumlu doktor ve sağlık personelinin tespit edilerek cezalandırılması için şikayetçi oldu.

DİĞER HASTALARIN GÖZÜ ÖNÜNDE DOĞUM YAPTI

Hatice Akkol, 13 saatlik zaman diliminde sancıları olduğunu söylemesine karşın, doktorların kendisiyle ilgilenmediğini iddia etti.

Saat 23.00 sıralarında sağlık görevlilerinin geldiğini, sancılarının ameliyattan dolayı psikolojik olduğunu söyleyip gittiklerini iddia ederek, şunları söyledi: "Kadın doğum doktoru beni apandisit ameliyatına yolladıktan sonra hiç yanıma gelmedi. Saatlerce sancı çektim. Servis hemşireleri benim bağırmamın psikolojik olduğunu ve diğer hastaları etkilemememi istediler. Doktorları çağırdıklarını ama gelen olmadığını söylediler. Gece 23.00'e kadar kimse bana müdahalede bulunmadı. Bir süre sonra da ben yatağımın başucunda doğum yaptım. Serviste görevli doktorlar hiç kimseye ulaşamadıklarını ve kameraları işaret ederek 'beyin cerrahinin ortasında mı doğum yapılacak' dediklerini duydum. Yani ben tam teşekküllü bir hastanede servisin ortasında kadınlık gururumun altüst olduğu, herkesin gözü önünde doğum yaptım. Bebeğin kordonu sedyede kesildi. Çocuğumu kucağıma aldım, sadece 45 dakika yaşayabildi."

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Hastanede yaşadıklarının kendisinde büyük bir travma yarattığını ve bu şekilde doğumu kabul edemediğini söyleyen Akkol, sözlerini şöyle sürdürdü: "Beyin cerrahi servisi doktorları olayın ardından bana kadın doğum doktorlarının beni gözünün önünden ayırmaması gerektiğini ancak beni buraya yatırdıklarını ve üzgün olduklarını söyledi. Belki Allah'ın takdiri yine erken doğum olabilirdi ama bu şekilde mi olmalıydı? Süreç olarak buna razı değilim. Elimden geleni yapacağım. Daha fazla hastanede durmak istemediğim içinde ertesi gün taburcu oldum. Çok üzgünüz."

HASTANE YÖNETİMİ KONUYU ARAŞTIRIYORUZ

BEÜ Sağlık ve Uygulama Merkezi yönetimi, düşük riski olan hastanın takibinin doktorlarca yapıldığını, ancak konunun araştırıldığı ve incelendiğini açıkladı.

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